На «схемі» збільшення кредитного ліміту шахраї обдурили прикарпатку на суму понад 100 тисяч гривень

Телефонний шахрай, що видав себе за банківського працівника, виманив у франківки чималу суму грошей.

39-річна мешканка обласного центру заявила у поліцію, що невідома особа заволоділа її коштами у сумі понад 100 000 гривень. Як вдалось з’ясувати поліцейським, до потерпілої зателефонував чоловік та представився працівником банку. Під час розмови аферист запропонував збільшити кредитний ліміт. Заявниця погодилась на пропозицію. Однак, для збільшення ліміту, їй потрібно було переказати власні кредитні кошти на рахунок шахраїв.

Потерпіла виконала вказівки пройдисвіта. А невдовзі зрозуміла, що потрапила в шахрайську пастку.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття звертається до мешканців області з проханням не довіряти невідомим особам та не поспішати переказувати кошти на невідомі рахунки.

Дізнайтеся з ким Ви спілкуєтеся телефоном і здійсніть ще декілька дзвінків, щоб упевнитись в тому, що це не шахрай.

Якщо дотримуватися цих правил і рекомендації Ви не станете жертвою шахрайських дій.

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини