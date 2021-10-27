На Шепетівщині затримали 19-річного юнака, який намагався вбити односельця

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Подія сталася вчора, 26 жовтня, в селі Білокриниччя, що на Шепетівщині. До поліції зателефонувала місцева жителька і повідомила, що сусідський хлопець напав з ножем на її брата і завдав декілька ударів у груди.

Для з’ясування обставин на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Поліцейські встановили особу нападника та затримали його. Знаряддя вчинення злочину — ніж та металеву шпичку — вилучили. Тим часом потерпілому була надана невідкладна медична допомога. Наразі він перебуває в місцевій лікарні на лікуванні.

Попередньо встановлено, що 26-річний потерпілий – не єдина жертва нападника. Невдовзі після скоєного хлопець також побив й іншого мешканця села. Зловмисник безпричинно погрожував йому та наніс декілька ударів в обличчя.

За даним фактом слідчі Шепетівського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (через ст. 15) Кримінального кодексу України — замах на вбивство. Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви вчинення злочину.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області