На Шепетівщині 42-річного чоловіка затримали за вбивство власної матері

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили зловмиснику підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Подія відбулась 5 червня близько 10:00 години у с. Судилків. Місцевий житель, перебуваючи вдома напідпитку, розпочав суперечку з матір’ю.

Під час сварки підозрюваний наніс пенсіонерці численні удари кулаками по голові та тулубу. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Після вчиненого чоловік намагався втекти, однак завдяки оперативності поліцейських невдовзі був затриманий.

За скоєне йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області