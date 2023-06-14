На Шепетівщині чоловік втратив більше ₴80 тисяч, намагаючись придбати авто з-за кордону
Минулої доби до поліції надійшла заява від 50-річного нетішинця, який намагався придбати автомобіль та натрапив на шахраїв.
Чоловік у одній із соціальних мереж знайшов оголошення про продаж автомобілів з республіки Польща. Потерпілий зв’язався з «дилером», який обіцяв пригнати автівку з-за кордону. Зловмисник попросив передплату і після того, як покупець переказав на невідомий рахунок майже 84 тисячі гривень, зв’язок з «продавцем» зник.
За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та працюють над пошуком зловмисників.
Правоохоронці радять: якщо ви зважились на дороговартісну покупку, то користуйтесь послугами лише перевірених дилерів та не довіряйте сумнівним оголошенням в інтернеті.
Сектор комунікації поліції Хмельницької області
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