На Шепетівщині чоловік втратив більше ₴80 тисяч, намагаючись придбати авто з-за кордону

Минулої доби до поліції надійшла заява від 50-річного нетішинця, який намагався придбати автомобіль та натрапив на шахраїв.

Чоловік у одній із соціальних мереж знайшов оголошення про продаж автомобілів з республіки Польща. Потерпілий зв’язався з «дилером», який обіцяв пригнати автівку з-за кордону. Зловмисник попросив передплату і після того, як покупець переказав на невідомий рахунок майже 84 тисячі гривень, зв’язок з «продавцем» зник.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та працюють над пошуком зловмисників.

Правоохоронці радять: якщо ви зважились на дороговартісну покупку, то користуйтесь послугами лише перевірених дилерів та не довіряйте сумнівним оголошенням в інтернеті.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області