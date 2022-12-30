На Шепетівщині поліцейські впродовж доби розкрили вбивство жінки

За підозрою у вчиненні злочину затримали 44-річного сусіда потерпілої. У скоєному чоловік зізнався, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Печиводи, що на Славутчині, виявлено тіло власниці домогосподарства. Експерти виявили численні тілесні ушкодження, розтин показав, що причиною її смерті стала механічна асфіксія.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний сусід потерпілої. Напередодні вдень зловмисник прийшов до своєї жертви. Під час застілля чоловік напав на пенсіонерку, жорстоко побив, а потім задушив. Після скоєного чоловік втік з місця події. Втім довго зловмисник переховуватися не зміг, за лічені години його розшукали поліцейські.

Наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області