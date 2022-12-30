На Шепетівщині поліцейські впродовж доби розкрили вбивство жінки

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За підозрою у вчиненні злочину затримали 44-річного сусіда потерпілої. У скоєному чоловік зізнався, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Печиводи, що на Славутчині, виявлено тіло власниці домогосподарства. Експерти виявили численні тілесні ушкодження, розтин показав, що причиною її смерті стала механічна асфіксія.

на шепетівщині поліцейські впродовж доби розкрили вбивство 79-річної пенсіонерки

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний сусід потерпілої. Напередодні вдень зловмисник прийшов до своєї жертви. Під час застілля чоловік напав на пенсіонерку, жорстоко побив, а потім задушив. Після скоєного чоловік втік з місця події. Втім довго зловмисник переховуватися не зміг, за лічені години його розшукали поліцейські.

Наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

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