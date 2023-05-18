На Шепетівщині працівницю банку підозрюють у заволодінні коштами клієнтів

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмисниці підозри за фактами шахрайства, зловживання службовим становищем, несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих мереж та незаконного заволодіння офіційними документами (ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч.ч. 1, 2 ст. 361) Кримінального кодексу України.

Як встановили правоохоронці, працівниця одного з банків міста Славута, користуючись довірою клієнтів, дізнавалась їх пін-коди, паролі, логіни та коди доступу до онлайн-банкінгу.

Маючи повний доступ до чужих рахунків, підозрювана розпоряджалась коштами на власний розсуд — знімала готівку в банкоматах, перераховувала кошти на рахунки третіх осіб та здійснювала покупки. Загальна сума завданих громадянам збитків складає близько 230 тисяч гривень.

Слідчі оголосили зловмисниці підозри за фактами шахрайства, зловживання службовим становищем, несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих мереж та незаконного заволодіння офіційними документами (ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч.ч. 1, 2 ст. 361) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній міри запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області