На Шепетівщині судитимуть шахрая, який видурив у громадян майже 900 000 гривень

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури спрямували до суду обвинувальний акт щодо шахрая, який під приводом продажу іноземних авто виманив у громадян майже 900 000 гривень. Найближчим часом за свої дії 39-річний житель Шепетівщини постане перед судом.

Як встановили поліцейські, зловмисник видавав себе за автодиллера. Користуючись попитом на іноземні авта, він пропонував придбати елітні транспортні засоби з-за кордону. За доставку товару та власне за саме авто просив повну передоплату. Як і решті давно напрацьованих шахрайських схем, після отримання коштів зв’язок з чоловіком переривався.

Таким чином шахраю вдалось ошукати одне подружжя потерпілих на 253 тисячі гривень, іншу родину – більше ніж на 600 тисяч гривень.

Завдяки спільним зусиллям працівників кримінальної поліції, слідчих та працівників Шепетівської окружної прокуратури особу шахрая встановили та оголосили одразу дві підозри за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене повторно, у великих розмірах). Санкція інкримінованої статті передбачає кілька альтернативних видів покарань, найсуворіше з яких – позбавлення волі строком до восьми років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області