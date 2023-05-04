На Шепетівщині засуджено 22-річного винуватця ДТП, в якій загинула 29-річна жінка

5 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 3 роки — таке покарання призначив суд 22-річному шепетівчанину, звільнивши його від відбування основного терміну з трирічним іспитовим строком.

Нагадаємо, смертельна автопригода сталась у січні минулого року поблизу села Коськів, що на Шепетівщині. 21-річний водій автомобіля «Dacia Logan» порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

Внаслідок ДТП водій легковика отримав численні травми та був доставлений в реанімаційне відділення КНП «Шепетівської багатопрофільної лікарні» у важкому стані. Пасажирка легковика, 29-річна жителька м. Шепетівка, від отриманих травм, померла на місці події.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального Кодексу України та встановили усі обставини події.

Наразі Шепетівський міськрайонний суд ухвалив вирок, тож водій легковика понесе заслужене покарання.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області