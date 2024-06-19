На Шепетівщині засуджено шахрайку, яка ошукала літніх жінок за схемою «ваш родич у біді»

Від дій зловмисниці постраждали дві пенсіонерки з міста Ізяслав. Загальна сума збитку склала близько 120 тисяч гривень.

Нагадаємо, 34-річна жителька Запоріжжя зі спільниками, над встановленням яких працює поліція, користувалась класичною шахрайською схемою «ваш родич потрапив у біду». До потерпілих телефонував невідомий, представлявся лікарем і повідомляв, що близький родич потерпілих потрапив у ДТП і терміново потребує коштів на лікування.

В обох випадках схвильовані пенсіонерки погоджувались віддати всі заощадження, аби врятувати рідних. Вони повідомляли свої адреси, і вже незабаром до них приходила молода жінка — засуджена, — якій потерпілі передавали кошти. У першому випадку сума становила тисячу доларів, у другому — 80 тисяч гривень.

У ході слідства правоохоронці встановили, що аналогічні шахрайства жінка вчиняла на Київщині.

У травні минулого року слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили гастролерці підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб) і скерували обвинувальний акт до суду.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів і засудив шахрайку до 2 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області