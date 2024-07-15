На Шепетівщині затримали чоловіка, який косою убив свого 71-річного вітчима

Слідчі вже оголосили 50-річному чоловікові підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення. На період розслідування суд взяв підозрюваного під варту.

Подія сталася ввечері 11 липня в селі Великий Скнит, що на Славутчині. Між зловмисником та його 71-річним вітчимом спалахнула суперечка, в ході якої кривдник завдав потерпілому декілька ударів косою.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Підозрюваний залишив тіло на узбіччі дороги і зник у невідомому напрямку.

Поліцейські, які виїхали на місце, оперативно розшукали і затримали зловмисника. Наразі слідчі вже оголосили йому підозру в скоєнні умисного вбивства, що передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області