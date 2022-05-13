На Славутчині оперативники протягом кількох годин розшукали вбивцю 60-річного чоловіка

50-річного зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Подія сталася вчора, 12 травня, близько 21-ї години в селі Головлі, що на Славутчині, в будинку потерпілого. Господар розпивав спиртне разом зі своїм гостем із Нетішина.

Під час застілля між чоловіками розгорілась суперечка, в ході якої затриманий вихопив мисливського ножа і вдарив ним потерпілого в область серця. Останній від отриманих травм помер на місці події, а зловмисник поспішив покинути будинок.

Тіло загиблого виявила його дружина, яка якраз повернулась додому. Вона і викликала швидку та поліцію.

Оперативники проаналізували усі наявні речові докази і в ході вжитих оперативно-розшукових заходів упродовж кількох годин затримали зловмисника. Навіть сам затриманий відверто здивувався, наскільки швидко його знайшли. Адже він ретельно розробив план своєї втечі.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області