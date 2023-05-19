На Смілянщині судитимуть 15-річного хлопця, який крав гроші у родини загиблого військовослужбовця

За процесуального керівництва прокурорів Смілянської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 15-річного юнака за фактом вчинення ряду крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, хлопець, починаючи з лютого 2023 року, вчинив ряд крадіжок грошових коштів з будинку свого знайомого, які той отримав від держави у зв’язку із загибеллю батька – військовослужбовця. Таким чином, неповнолітній заволодів заощадженнями родини товариша на загальну суму 400 тис. грн.

Окрім цього, юнак, перебуваючи в одному з місцевих магазинів, викрав навушники.

У разі доведення вини хлопцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури