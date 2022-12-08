На Смілянщині засуджено 14-річного хлопця за крадіжку в умовах воєнного стану

За процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури засуджено неповнолітнього місцевого жителя, який скоїв крадіжку в умовах воєнного стану в особи похилого віку (ч. 4 ст. 185 КК України).



У ході судового розгляду прокурором доведено, що 14 – річний хлопець, двічі протиправно використав для власних потреб дані реквізитів банківських карток 63-річного сусіда, на прохання якого попередньо допомагав здійснити безготівкову оплату за послуги мобільного зв’язку. Вказаними діями підліток спричинив потерпілому збитків на суму майже 6 тис. грн, за які придбав в мережі Інтернет цифрові товари.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, від відбування якого звільнено із застосуванням іспитового строку.

Звертаємо увагу, що постійна виховна робота батьків з дітьми та контроль на змістовним проведенням ними дозвілля неабияк сприяє запобіганню скоєння неповнолітніми кримінальних правопорушень.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури