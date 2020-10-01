На спробі дачі 56 тис грн хабара керівництву районного відділу поліції викрито жителя Кіровоградщини (ФОТО)

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури задокументований факт надання неправомірної грошової винагороди заступнику начальника одного із районних відділів поліції ГУНП в Кіровоградській області у розмірі 56 тис грн ( ч.3.ст 369 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кіровоградської обласної прокуратури.

Операцію з викриття було проведено 30 вересня 2020 року, спільно з слідчими слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області та працівниками Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

За даними слідства, місцевий житель запропонував заступнику керівника одного із райвідділів поліції Кіровоградщини неправомірну грошову вигоду у розмірі 56 тис грн за непритягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки. Окрім того, за вказану суму просив у підполковника поліції «захисту» подальшої своєї протиправної діяльності.

Про дану подію працівник поліції одразу повідомив службу внутрішньої безпеки Нацполіції.

Викрито чоловіка «на гарячому», у службовому кабінеті заступника керівника районного відділу поліції під час передачі грошових коштів.

Наразі фігуранта справи затримано у порядку ст.208 КПК України. На цей час вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та обрання запобіжного заходу.

Тривають першочергові слідчі дії.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.