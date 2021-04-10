На станції метро «Майдан Незалежності» у пасажира виявили бойові гранати

Під час перевірки особистих речей громадян, яких було затримано на станції метро «Майдан Незалежності» в сумці одного було помічено два предмети схожі на гранати. Вибухотехніками були ідентифіковані бойові гранати Ф1 та РГД-5

На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції України та вибухотехніків. Поліцейськими було розпочато перевірку інформації та встановлення походження боєприпасів.

Варто зазначити, що обидва чоловіки знаходилися в стані сильного алкогольного сп’яніння, тому можна тільки уявити куди вони везли ці гранати, та які могли б бути подальші наслідки для цивільного населення.

Київ Оперативний