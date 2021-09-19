На Старобільщині поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві

Сьогодні, 17 вересня, до поліції Старобільська надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що медики виїхали на виклик про ножове поранення в серце 41-річного чоловіка.

Співробітники слідчо-оперативної групи, які виїхали на місце події, в ході проведення слідчо-оперативних дій встановили обставини події.

За попередньою інформацією, між чоловіком та товаришем, з яким він вживав спиртні напої, виникла конфліктна ситуація, в ході якої підозрюваний завдав потерпілому удар ножем в область серця, від якого останній помер на місці.

65-річного, раніше судимого мешканця м.Старобільськ, затримано в порядку ст. 208 КК України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчим проводяться невідкладні слідчі дії. Після оголошення підозри слідчий за підтримки прокуратури звернеться з клопотанням до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Луганської області