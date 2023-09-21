на старокостянтинівщині 5 років за ґратами проведе крадій, який побив двох сусідів по кімнаті

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачуваних ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

У травні у с. Губча під час застілля між двома сусідами по кімнаті спалахнула суперечка. Під час сварки 51-річний чоловік побив свого опонента так, що той опинився у лікарні. До того ж підозрюваний викрав телефон потерпілого, який потім здав у ломбард.

Через місяць зловмисник посварився ще з одним сусідом. В ході конфлікту правопорушник схопив милиці потерпілого і побив його ними. Після чого ще й вдарив пляшкою по голові. Внаслідок побиття 61-річний чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до лікарні.

Працівники поліції затримали зловмисника, який і раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Завершивши досудове розслідування, слідчі за процесуального керівництва прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, суд визнав 51-річного чоловіка винним в умисному нанесенні середньої тяжкості тілесних ушкоджень та у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану й засудив його до 5 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області