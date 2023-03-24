На Старокостянтинівщині працівниця поштового відділення привласнювала кошти за сплату комунальних послуг

Від дій підозрюваної потерпіло 40 людей. Загальна сума збитку склала понад 50 тисяч гривень.

Жителі одного із сіл Миролюбненської тергромади на пошті сплачували комунальні послуги, але згодом виявили, що у них є заборгованості. Потерпілі за роз’ясненнями звернулися до старости села, яка в свою чергу звернулась за допомогою до поліції.

Як з’ясували поліцейські, 48-річна працівниця поштового відділення привласнювала гроші місцевих жителів, призначені для оплати комунальних послуг. Аби приховати протиправні дії, правопорушниця приховувала повідомлення про наявність заборгованості, які надходили на пошту. І лише після того, як поштове відділення закрили, люди дізналися про реальний стан своїх рахунків.

Серед потерпілих — близько 40 місцевих жителів, більша частина з яких — пенсіонери. Загалом, користуючись своїм службовим становищем, працівниця пошти привласнила близько 55 тисяч гривень.

Слідчі відділу поліції №1 (м. Старокостянтинів) за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили жінці підозру за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області