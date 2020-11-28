На столичних Позняках з автомату обстріляли Mercedes (фото)

Ранком суботи, 28 листопада 2020 року, на вулиці Драгоманова, що на Позняках у Києві, обстріляли автомобіль Mercedes. Всередині припаркованого авто нікого не було.

Після обстрілу зловмисник залишив зброю прямісінько біля понівеченої іномарки. Вочевидь, тим самим «попередив» власника.

Так це чи ні — встановить слідство. На місці вже працює слідчо-оперативна група та опитує власника.

Обстріл вівся з АК-47У з глушником. Біля авто розкидано гільзи. // Вартові еспресо