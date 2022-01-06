На столичній Дарниці поліцейські затримали неповнолітнього за замах на вбивство безхатченка

Хлопець під час раптового конфлікту вдарив незнайомця ножем у шию. У результаті потерпілого медики госпіталізували у лікарню, а нападника затримали правоохоронці. Місцевому мешканцю загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що у лісопарковій зоні на вулиці Бориспільській вони виявили чоловіка з ножовим пораненням шиї. За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група та екіпаж патрульної поліції.

Як розповів начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Антон Жидовцев, прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили ймовірного підозрюваного:

«Фігурант розповів, що вдарив безхатька ножем через раптову неприязнь. З правопорушником були його товариші, які й викликали «швидку» потерпілому та зателефонували у поліцію. З місця поліції слідчо-оперативна група вилучила ніж, а зловмисника ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 2004 року народження, який раніше проблем із законом не мав».

Медики діагностували у 47-річного чоловіка проникаюче колото-різане поранення шиї. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Нині вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва