На столичній Оболоні двох зловмисників затримали за крадіжку сумки з авто

Скориставшись тим, що власник автомобіля відволікся, крадії поцупили з салону майно на суму майже п’ятдесят тисяч гривень. Слідчі повідомили фігурантам про підозру. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.

На спецлінію 102 звернувся місцевий мешканець та повідомив, що на вулиці Зої Гайдай з його автомобіля невідомі викрали сумку з цінними речами. На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Потерпілий розповів правоохоронцям, що він знаходився поряд з магазином та завантажував придбаний товар у багажник, а коли сів до салону авто, то помітив відсутність сумки з речами. Зловмисники викрали майно на суму майже п’ятдесят тисяч гривень: ноутбук, планшет, мобільний телефон, банківські картки та документи.

Оперативники переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили причетність двох чоловіків. Під час відпрацювання прилеглої території поліцейські зупинили схожих за орієнтуванням осіб. Зловмисники встигли розрахуватись у магазині викраденою банківською карткою. Крім того, у руках одного з них знаходилась викрадена сумка з технікою.

Фігурантами виявились 38-річний та 49-річний неодноразово судимі за крадіжки і наркозлочини мешканці Києва. Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили правопорушникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва