На столичній Оболоні оперативники затримали дует крадіїв інтернет кабелю

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину. Правопорушникам обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На спецлінію 102 від мешканців будинку на проспекті Маршала Рокосовського надійшло повідомлення про те, що невідомі відрізали та витягли з шахти ліфта кабель. На вказану адресу приїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

На місці події правоохоронці встановили, що двоє чоловіків прийшли на сьомий поверх будинку та завчасно підготовленим знаряддям порізали понад 20 метрів інтернет кабелю. Мешканцю будинку вдалося затримати одного зі співучасників, а інший втік.

Через декілька годин після проведення першочергових оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу співучасника та затримали його. Співробітники поліції затримали обох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 23-річний та 57-річний раніше судимі кияни.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили фігурантам про підозру за скоєння злочину за ч. 2 ст. 185(Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі районний суд столиці обрав крадіям запобіжний захід- цілодобовий домашній арешт. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва