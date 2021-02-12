На столичній Оболоні оперативники затримали дует крадіїв інтернет кабелю

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Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину. Правопорушникам обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На спецлінію 102 від мешканців будинку на проспекті Маршала Рокосовського надійшло повідомлення про те, що невідомі відрізали та витягли з шахти ліфта кабель. На вказану адресу приїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

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На місці події правоохоронці встановили, що двоє чоловіків прийшли на сьомий поверх будинку та завчасно підготовленим знаряддям порізали понад 20 метрів інтернет кабелю. Мешканцю будинку вдалося затримати одного зі співучасників, а інший втік.

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Через декілька годин після проведення першочергових оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу співучасника та затримали його. Співробітники поліції затримали обох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 23-річний та 57-річний раніше судимі кияни.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили фігурантам про підозру за скоєння злочину за ч. 2 ст. 185(Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі районний суд столиці обрав крадіям запобіжний захід- цілодобовий домашній арешт. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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