На столичній Оболоні оперативники затримали двох іноземців, які обікрали квартиру киянина

Зловмисники зламали металеві ґрати на вікнах та проникли до оселі. За скоєне спільникам загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції на спецлінію 102 зателефонувала місцева мешканка та повідомила, що на вулиці Героїв Дніпра під вікнами сусідньої квартири на першому поверсі знаходяться підозрілі чоловіки. На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Крадії вийшли з квартири через вхідні двері та побігли східцями на поверх вище, проте на них там вже чекали оперативні співробітники. У ході слідчих дій у зловмисників вилучили речові докази та знаряддя вчинення злочину.

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – іноземці, 1996 та 1985 років народження, які тимчасово проживають на території України.

Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомив фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Суд обрав порушникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва