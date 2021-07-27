На столичній Оболоні оперативники затримали крадія ліфтового обладнання

Зловмисник проник до технічного приміщення та викрав гальмівну котушку. За скоєння злочину йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Під час відпрацювання на Оболонському проспекті правоохоронці зупинили чоловіка, який вийшов із великою сумкою з будинку та підозріло себе поводив. Під час перевірки у сумці виявили ліфтове обладнання, тож для документування події на адресу прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Співробітники поліції встановили, що зловмисник раніше працював на підприємстві, яке обслуговувало ліфти, але звільнився. Чоловік розповів, що зараз не працює, тож вирішив викрасти ліфтову гальмівну котушку для подальшого продажу. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 38-річний уродженець Донеччини.

Слідчий Оболонського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі районний суд вирішує питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За скоєне чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва