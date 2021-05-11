На столичній Оболоні оперативники затримали крадія мобільних телефонів з магазину

Зловмисник разом зі спільниками викрав із магазину 17 гаджетів. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Степана Бандери невідомі пошкодили замок вхідних дверей торгового закладу та викрали звідти телефони. На вказану адресу виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Співробітники поліції встановили, що викрадено 17 одиниць товару, а це – планшети і телефони на загальну суму понад 214 тисяч гривень.

Оперативні працівники проаналізували записи з камер відео спостереження, які зафіксували момент вчинення злочину, та ідентифікували особу одного зі зловмисників.

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У правопорушника вилучено один із викрадених телефонів із фото всіх гаджетів та їх IMEI-кодами.

Слідчий повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії з метою встановлення та затримання інших спільників та причетність їх до аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Києва