На столичній Оболоні затримали серійного крадія кабелю зв’язку

Слідчі довели причетність зловмисника до 20 фактів крадіжок. За скоєне він отримає до шести років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Архипенка спрацювала сигналізація несанкціонованого доступу до телекомунікаційного колодязя. На вказану адресу прибули представники служби охоронної компанії та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

На місці події виявили правопорушника, який незаконно проник до колодязю каналізації та за допомогою садових ножиць викрав кабель телефонного зв’язку. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець, неодноразово судимий за грабежі та наркозлочини.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення досудового розслідування затриманий зізнався у скоєнні аналогічних злочинів на території району. Слідчі довели причетність правопорушника до 40 крадіжок телекомунікаційного кабелю.

За даними фактами слідчим відділом Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва