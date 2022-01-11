На столичній Оболоні затримали вбивцю за вчинення розбійного нападу
За скоєне йому загрожує до семи років тюремного ув’язнення.
На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що біля кафе на вулиці Маршала Тимошенка невідомий розпилив йому в обличчя сльозогінний газ та забрав телефон. Оперативний черговий направив на вказану адресу екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції.
Потерпілий розповів правоохоронцям, що під час відпочинку у розважальному закладі вийшов на вулицю з одним із відвідувачів. У цей момент невідомий розпилив йому в обличчя сльозогінний газ, забрав телефон та втік. Під час відпрацювання території району поліцейські зупинили чоловіка, схожого за описом.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 46-річний уродженець Луганської області, раніше судимий за вбивство. У нього виявили та вилучили телефон, який належить заявнику.
Слідчим відділом Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Районний суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляд тримання під вартою.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet