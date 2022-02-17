На столичній Оболоні затримали жінку, яка у підземному переході обікрала киянку

Уродженка Закарпаття поцупила гаманець з грошима із сумки потерпілої. Але через кілька хвилин зловмисницю зупинили поліцейські та доставили до районного управління поліції.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те, що на проспекті Оболонському невідома витягла з її сумки гаманець. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Потерпіла розповіла, що у підземному переході до станції метро випадково зіштовхнулась з жінкою, після чого у неї зник гаманець з грошима та документами. Під час відпрацювання отриманої інформації оперативники помітили схожу за описом жінку, яка намагалася втекти від поліцейських.

Громадянку зупинили та у ході поверхневого огляду виявили гаманець потерпілої з грошима та документами. Своїми діями зловмисниця завдала потерпілій матеріальну шкоду на суму понад дві тисячі гривень.

Фігуранткою виявилась мешканка Закарпатської області, 2001 року народження, яка має судимість за аналогічний злочин. Порушницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Наразі районний суд столиці вирішує питання щодо обрання затриманій запобіжного заходу. За скоєне зловмисниці загрожує арешт до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва