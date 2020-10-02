На столичной Соломенке зарезали хозяйку продуктового магазина

В пятницу, 2 октября, в Соломенском районе на проспекте Отрадном произошло жестокое убийство. В собственном магазине зарезали хозяйку торгового заведения.

Убийство произошло на Отрадном проспекте возле продуктового магазина «Золотая осень». Сообщает Информатор с места событий.

Сейчас полиция разыскивает мужчину в брюках и куртке с капюшоном, в шапке черного цвета, с белой маской на лице. По предварительной информации, подбежал к черному входу мясного магазина, где с ножом напал со спины на хозяйку этого торгового заведения. Преступник нанес женщине несколько ударов ножом в спину, от которых она скончалась на месте. Нападавший скрылся в неизвестном направлении.

На данный момент территория двора перекрыта. На месте работают кинологи, полиция, следственно-оперативная группа, работники которой сейчас разыскивают вероятные вещественные доказательства, а также опрашивают жителей близлежащих домов.