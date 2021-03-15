На столичной Троещине «пьяный» внедорожник протаранил в Skoda: два человека погибли на месте

Страшная авария произошла на Троещине в Киеве, где пьяный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser разбил легковой автомобиль Skoda. Два человека из легковушки — водитель и пассажирка — погибли на месте. Виновника полицейские задержали и начали расследование.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.

Ночью в столичную полицию поступило сообщение о ДТП с погибшими на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова, в Деснянском районе столицы.

На месте предварительно полицейские установили, что «водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Skoda, который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. В результате ДТП водитель легковушки, 1979 года рождения, и пассажирка скончались на месте происшествия».

Прибор драгер показал, что водитель внедорожника, 1992 года рождения, был под влиянием алкоголя. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователями столичного главка начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

«Правоохранители проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины этого трагического события», — отметили в полиции.

Добавим, по неподтвержденным данным СМИ, водитель внедорожника ранее работал в полиции охраны Винницкой области.