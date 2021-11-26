На столичном Подоле разгромили бар «Хвыльовый». Полиция задержала больше десятка погромщиков

В Киеве неизвестные напали на бар “Хвыльовый”. Разбили окна и пытались проникнуть в заведение. Сейчас в полицейский участок доставили около 12 человек.

Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок.

“Да, там группа неустановленных лиц разбили стекло, витрину и пытались проникнуть внутрь. Однако им помешал персонал заведения, который закрылся изнутри. После чего они прибегли к бегству”, — сказала Страшок.

По ее словам, по данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ — хулиганство.

“Нарядами правоохранителей по имеющимся приметам установлено и доставлено в Подольское управление полиции для дальнейшего разбора около 12 человек. Сейчас с ними общаются полицейские устанавливают их причастность и мотивы их поступка”, — рассказала Страшок.