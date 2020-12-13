На столичному Хрещатику на крадіжці вкотре затримали «гостей» з Берегова (фото)

У суботу, 12 грудня, група «гастролерок» з Берегова була вкотре затримана на крадіжці.

Про це повідомили у соціальній мережі Фейсбук у спільнотіі Киев Оперативный.

Близько 19:00, прямо на Хрещатику, нікого і нічого не соромлячись, ця банда знову здійснила крадіжку.

Як наголошується, йдеться про особі, неодноразово затримуваних на обкраданні киян і гостей міста, але, вочевидь, «кришованих» столичною поліцією.

«Схема стандартна — декілька осіб закривають жертву і крадійку від небажаних очей, інші — дивляться по сторонах і виглядають небезпеку.

Цього разу їм не пощастило — одразу після крадіжки гаманця із сумки дівчини 1996 року народження їх затримали співробітники поліції #ОПВ #УКР. Збиток сягає близько 6 тисяч гривень.

Затримані:

1. Балог Єлизавета Андіївна, 2001 року народження. Двічі судими за крадіжки.

2. Кіш Зіта Йосипівна, 1998 року народження. Раніше двічі судима за крадіжки.

3. Лакатош Еріка Тіберіївна, 2001 року народження. Саме вона і здійснила крадіжку.

4. Лакатош Світлана Яношівна, 1992 року народження.

5. Гереч Джульетта Даніелівна, 1985 року народження.

Всі приїхали на заробітки до Києва з Окремого хутора у місті Берегове», — йдеться у повідомленні.

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