На столичному Лісовому масиві чоловік через відмову у кредиті вдарив працівницю фінанустанови

Внаслідок інциденту дівчина отримала легкі тілесні ушкодження. За скоєне фігуранту загрожує обмеження волі до п’яти років.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в кредитній установі на проспекті Броварському невідомий вчинив хуліганські дії. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі.

Як розповіла дізнавач Деснянського управління поліції Яна Щур, охорона закладу тримала особу до приїзду правоохоронців:

«Зловмисником виявився раніше не судимий 45-річний киянин. Чоловіку не сподобалось те, що працівниця установи відмовила йому у видачі кредиту. Тож він дістав металевий предмет, який носив з собою, та декілька разів вдарив ним потерпілу. Жінку госпіталізували у лікарню та згідно з висновком лікарів, вона отримала легкі тілесні ушкодження».

Дізнавачі Деснянського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва