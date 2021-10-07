На столичному Лісовому масиві оперативники затримали грабіжника

Чоловік зайшов у магазин та у присутності продавчині забрав з вітрини мобільний телефон. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру та за скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Під час відпрацювання території Деснянського району співробітники оперативно-пошукового відділу столичного главку поліції на вулиці Попудренка почули крики жінки про допомогу та помітили чоловіка, який втікав. Поліцейські його наздогнали та з’ясували, що він пограбував магазин із продажу ґаджетів.

Як розповіла слідчий Деснянського управління поліції Вікторія Ральченко, для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група:

«Ми встановили, що молодик зайшов до приміщення, дочекався, коли продавчиня відволіклася, забрав із вітрини мобільний телефон та намагався втекти. Однак працівниця магазину помітила його дії та почала кликати на допомогу. Крики жінки почули оперативники, які перебували поряд, та зупинили грабіжника. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 24-річний уродженець Закарпатської області».

Слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, та направили до суду клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва