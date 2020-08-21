На столичному Печерську правоохоронці перевіряють інформацію щодо незаконного зберігання зброї

На місці події працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліцї. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії.

До столичної поліцї надійшло повідомлення про те, що невстановлена група осіб на вулиці Шота Руставелі зберігає вогнепальну збою без передбаченого законом дозволу. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група та спецпідрозділи поліцї Києва.

Для з’ясування анкетних даних шість осіб затримано, які зараз надають покази. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові дії.

Відділ комунікації поліції Києва