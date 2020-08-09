На столичному Печерську правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій (фото)

Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працюють працівники слідчо-оперативної служби, які збирають матеріали для відкриття кримінального провадження.

Сьогодні вранці до столичної поліції від охоронців надійшло повідомлення про те, що біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській вони виявили предмет, схожий на вибухівку. За вказаною негайно виїхали слідчо-оперативна група та працівники профільних служб поліції Києва.

Під час огляду об’єкту правоохоронці виявили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили небезпечний предмет, внаслідок події ніхто не постраждав.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліцї та вирішується питання щодо правової кваліфікації. На місці події продовжують працювати правоохоронці, зусилля яких спрямовані на встановлення обставин та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

Відділ комунікації поліції Києва