На столичному Печерську з авто іноземця правоохоронці вилучили зброю

У фігуранта виявили два предмети, схожих на пістолети, які направили для проведення експертизи. За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження.

Під час патрулювання Печерського району столиці працівники полку поліції особливого призначення № 1 помітили автомобіль «Мерседес» та біля нього чоловіка, який, побачивши правоохоронців, кинув під сусідню автівку предмет, схожий на пістолет. Для з’ясування обставин поліцейські зупинили незнайомця та викликали слідчо-оперативну групу.

Після огляду місця події працівники поліції вилучили предмет, схожий на пістолет Макарова та набої до нього.

Окрім того, під час перевірки транспортного засобу правоохоронці виявили у салоні авто ще один предмет, схожий на пістолет «Глок» з набоями.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився громадянин іншої держави, 1998 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва