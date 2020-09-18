На столичному Печерську затримали чоловіка, який погрожував ножем журналістам

Правопорушник висловлювався нецензурною лайкою до знімальної групи телеканалу, а потім дістав предмет схожий на ніж та почав погрожувати ним. Поліцейські цю подію кваліфікували, як хуліганство.

Під час патрулювання у Маріїнському парку до поліції полку особливого призначення № 2 звернулися журналісти та повідомили, що під час роботи знімальної групи невідомий чоловік погрожував їм ножем. За наданим орієнтуванням спецпризначенці за кілька хвилин затримали правопорушника, на якого вказали заявники. Для з’ясування всіх обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився киянин 1976 року народження, який перебував у розшуку за вчинення іншого кримінального правопорушення. Чоловіка затримали у порядку ст. 298-2 (Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневого огляду у нього вилучили ніж, який буде направлено на експертизу.

За даним фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва