На столичному Печерську затримали чоловіка за виготовлення та розповсюдження наркотиків

Зловмисник виготовляв наркотичні засоби у гаражному приміщенні, а потім збував їх серед наркозалежних жителів столиці. Поліцейські провели у фігуранта санкціоновані обшуки, у результаті яких вилучили амфетамін, марихуану, прекурсори, гроші та інші речові докази. Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час реалізації оперативної інформації слідчі та працівники відділу кримінальної поліції Печерського управління поліції спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури викрили чоловіка, який займався виготовленням та збутом наркотиків на території Києва.

Слідством встановлено, що зловмисник виготовляв наркотичні засоби у гаражному приміщенні, а потім збував їх серед наркозалежних жителів столиці. У ході контролю за вчиненням злочину, оперативники провели дві оперативні закупки та затримали збувача «на гарячому» під час того, як зловмисник продав 100 грамів амфетаміну.

Правоохоронці затримали наркоділка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1993 року народження.

За місцем мешкання фігуранта та у гаражі, де він виготовляв заборонені речовини, поліцейські провели санкціоновані обшуки. Під час слідчих дій поліцейські вилучили три поліетиленові пакети з білою порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін вагою близько 100 грамів, прекурсори для його виготовлення, п’ять поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження, ймовірно, марихуана, пристрої для зважування, фасувальні пакети, пластикові ємності із залишками наркотичної речовини, мобільні телефони та гроші.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Під процесуальним погодження окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні цього злочину та обрання запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва