На столичному Печерську затримали дует крадіїв, які поцупили у перехожої ґаджети

Спільники скористалися неуважністю перехожої, яка з дитиною прогулювалась вулицею, та викрали з її кишені мобільні телефони. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом крадіжки, вчиненої за попередньою змовою групи осіб, та повідомили фігурантам про підозру. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До поліції Києва звернулась жінка та повідомила про те, що на вулиці Великій Васильківській невідомі викрали в неї два мобільних телефони. Співробітники оперативно-пошукового відділу карного розшуку столичного главку поліції, які в цей час відпрацьовували центральну частину міста, затримали ймовірних підозрюваних. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетні хлопець та дівчина, уродженці Закарпатської області, 2002 та 1999 років народження. Спільники скористалися неуважністю перехожої, яка з дитиною прогулювалась вулицею, та викрали з її кишені мобільні телефони.

Поліцейські затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневого огляду у них виявили викрадені речі потерпілої.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі повідомили затриманим про підозру. Поліцейські підготували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва