На столичному Печерську затримали іноземця, який пограбував аптеку

Шляхом розбиття скла вхідних дверей зловмисник увірвався до аптеки та забрав з каси гроші. За наданими прикметами правоохоронці оперативно виявили правопорушника. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення від фармацевта аптеки про те, що невідомий скоїв грабіж на вулиці Хрещатик. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські, поліція охорони та слідчо -оперативна група Печерського управління поліції.

Як повідомив начальник Печерського управління поліції Адрдій Дуброва, зловмисник взяв на вулиці камінь та розбив ним скло вхідних дверей аптеки:

«У подальшому чоловік підійшов до каси, звідки забрав 1500 гривень. В цей час у приміщенні знаходилась працівниця аптеки, однак порушник не реагував на її вимоги припинити протиправні дії. Після скоєного фігурант втік з місяця події, але вже за декілька хвили за наданими прикметами поліцейські затримали його».

Зловмисником виявився уродженець іншої держави, 1998 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За погодженням із окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину. Також слідчі подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої йому статті передбачає до восьми років ув’язнення», — додав Андрій Дуброва.

Відділ комунікації поліції Києва