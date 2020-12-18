На столичному Печерську затримали трьох іноземців, які вчинили розбійний напад на перехожого

Зловмисники, погрожуючи ножем, відібрали у потерпілого мобільний телефон та рюкзак із особистими речами. За скоєння злочину фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції звернувся чоловік та повідомив про те, що на вулиці Дарвіна троє невідомих скоїли розбійний напад на нього. Наряд поліції охорони, який перебував неподалік від місця події, за отриманим орієнтуванням затримав зловмисників. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію.

Правоохоронці встановили особи трьох зловмисників. Це – громадяни іншої держави, 1993 та 1987 років народження. Під час поверхневої перевірки працівники поліції виявили у них речі потерпілого та ніж. Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Слідчі подали до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва