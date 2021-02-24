На столичному Подолі викрили групу іноземців, які незаконно перебували на території України

Чоловіки прибули в Україну нібито для навчання у столичних вишах, але насправді вони мали на меті потрапити до країн Євросоюзу. Наразі вирішується питання про повернення нелегалів до рідних країн.

Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва виявили у Подільському районі чотирьох іноземців, у яких закінчився термін законного перебування на території України. Правопорушники — громадяни Вірменії, Туркменістану та Камеруну.

«У ході перевірки поліцейські встановили, що четверо громадян інших держав прибули до України начебто для навчання у вищих навчальних закладах. Проте насправді іноземці мали на меті нелегально потрапити до країн Європейського союзу через територію нашої країни. У ході відпрацювання ми виявили правопорушників на вулиці Петропавлівській та доставили до Державної міграційної служби України у місті Києві та Київській області», — розповів начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми столичного главку поліції Денис Дем’янюк.

Подія належним чином зареєстрована у Подільському управління поліції. Наразі вирішується питання щодо повернення іноземців до рідних країн.

Відділ комунікації поліції Києва