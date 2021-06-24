На столичному Подолі зловмисник зайшов до пункту обміну валют та пригрозив підірвати приміщення

Зловмисник зайшов до пункту обміну валют та пригрозив підірвати боєприпасом приміщення, якщо жінка не віддасть гроші з каси. Касир негайно натиснула кнопку виклику охорони, а чоловік втік. Для затримання фігуранта була введена спеціальна поліцейська операція. Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення про розбійний напад на пункт обміну валют на вулиці Наталії Ужвій, що у Подільському районі. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Як зазначив начальник слідчого відділу Подільського управління поліції Антон Жидовцев, для розшуку ймовірного підозрюваного була введена спеціальна поліцейська операція:

«Касир розповіла нам, що невідомий зайшов до приміщення обмінника та поцікавився, чи є в наявності дві тисячі доларів США для покупки. Після правопорушник дістав предмет, схожий на гранату, та пригрозив її підірвати, якщо жінка не віддасть йому гроші. Потерпіла швидко зреагувала та натиснула на кнопку виклику охорони, а чоловік, побачивши це, втік. У ході оперативно-розшукових дій ми встановили особу зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Затриманим виявився 33-річний раніше несудимий киянин. Правоохоронці провели невідкладний обшук у його квартирі та автомобілі, звідки вилучили речові докази, які направили на експертизу.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту по підозру та готують клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Марія Агапова