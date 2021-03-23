На столичному залізничному вокзалі затримали чоловіка з партією кокаїну

Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативним супроводженням ГУ БКОЗ СБ України виявлено факт контрабандного переміщення громадянином України наркотичного засобу «кокаїн» на територію України для подальшого збуту.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що мешканець Київської області незаконно ввіз на територію України з країни Європейського Союзу з приховуванням від митного контролю наркотичний засіб «кокаїн» вагою близько 350 гр.

Надалі залізничним сполученням Львів-Київ чоловік перевіз вказаний наркотичний засіб до центрального вокзалу міста Києва, де його було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вартістю вилученого наркотичного засобу при роздрібному збуті становить близько 50 тис. доларів США.

Досудове розслідування триває. Встановлюються обставини, а також інші особи, які можуть бути причетними до контрабандного ввезення наркотичного засобу через державний кордон України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура