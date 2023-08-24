На столичній Борщагівці правоохоронці затримали 25-річного педофіла

Кривдник зайшов із дівчинкою в ліфт, де вчинив відносно неї розпусні дії. Слідчі розпочали кримінальне провадження, відтепер йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від матері 12-річної дівчинки про те, що у будинку на бульварі Кольцова до її малолітньої доньки чіплявся невідомий. На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу, а також ювенальні поліцейські.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що зловмисник зайшов з дівчинкою у ліфт, де намагався вчинити відносно неї розпусні дії. Оперативники карного розшуку спільно з аналітиками управління кримінального аналізу встановили особу ймовірного підозрюваного та передали орієнтування усім підрозділам столичної поліції.

Відпрацьовуючи територію Святошинського району Києва, дільничні офіцери поліції поблизу станції метро «Святошин» помітили хлопця, який підпадав під орієнтування та зупинили його для перевірки. Ним виявився 25-річний уродженець Харківщини, який неодноразово судимий за зберігання наркотиків та дезертирство.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У слідства є підстави вважати, що фігурант причетний ще до двох аналогічних злочинів на території Святошинського району Києва.

Слідчими за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури готується повідомлення фігурантові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розбещення неповнолітніх. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Якщо у вас є інформація щодо причетності зловмисника до інших злочинів проти статевої свободи та недоторканності, просимо повідомити про це на спецлінію 102 або за номерами 044 42 40 341, 098 734 0646.

Відділ комунікації поліції Києва