на столичній оболоні дільничні офіцери поліції затримали наркозбувачку

Правоохоронці вилучили у жінки 146 згортків з наркотичними речовинами, які вона планувала продати на території району. Наступні десять років порушниця може провести у в’язниці.

У ході відпрацювання території району дільничні офіцери поліції відділу поліції № 2 Оболонського управління поліції на проспекті Оболонському зупинили жінку для перевірки, яка під час спілкування з поліцейськими повідомила, що має при собі наркотики. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко повідомив, що раніше не судиму 24-річну уродженку Київської області правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Слідчі вилучили 54 згортки з канабісом та солями Альфа-PVP, мобільний телефон, а також порушниця показала схованки, де вже встигла розкласти 4 зіп-пакети з наркотиками. Під час обшуку з квартири наркозбувачки слідчі вилучили ще 50 згортків з кристалоподібною наркотичною речовиною та 38 згортків з речовиною рослинного походження».

За цим фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг яких заборонено, у великих розмірах. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», — зазначив правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва