На столичній Оболоні за фактом отруєння собак поліцейські розпочали кримінальне провадження

Відомо, що три собаки померли від отруєння невідомими речовинами. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події та встановлюють осіб, причетних до злочину.

До поліції Києва надійшли заяви від місцевих жителів, що на вулиці Садовій невідомі особи отруїли собак породи кане-корсо та мопс.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, яка задокументувала злочин.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

Санкція статті передбачає від пʼяти до восьми років позбавлення волі.

Триває слідство.

Поліція Києва