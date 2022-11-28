На столичній Троєщині поліцейські затримали чоловіка, який підпалив автомобіль знайомого

Перебуваючи напідпитку, порушник умисно пошкодив автівку товариша. Слідчі повідомили 38-річному киянину про підозру. Відтепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Оноре де Бальзака горить автомобіль. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції для встановлення усіх обставин події.

За вказаною адресою патрульні поліцейські виявили чоловіка та в подальшому встановили, що він знає власника автівки та причетний до скоєння даного злочину.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські оглянули пошкоджений автомобіль «ГАЗ» та вилучили речові докази. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – місцевий мешканець, 1984 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Прилад Драгер показав 1,8 проміле вмісту алкоголю в організмі чоловіка. Мотиви такого вчинку затриманий пояснити не зміг.

За даним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва