На столичній Троєщині затримали жінку, яка робила закладки з метадоном

Правоохоронці виявили у нагрудній сумці зловмисниці 42 готових до збуту пакетики з наркотиками, а під час обшуку в квартирі ще 17 згортків. Фігурантку взято під варту, їй загрожує до восьми років за ґратами.

До Деснянського управління поліції від перехожого надійшло повідомлення про підозрілу жінку, яка непомітно намагається заховати наркотики на проспекті Червоної Калини. Для встановлення обставин та документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Слідчі виявили та вилучили у нагрудній сумці 36-річної мешканки Оболонського району 42 згортки, обклеєні фрагментами різнокольорової стрічки, з наркотичними речовинами. Крім цього, під час обшуку в її помешканні поліцейські вилучили ще 17 згортків із забороненими речовинами. Проведена експертиза підтвердила, що в пакетах знаходилась наркотичний засіб – метадон.

Поліцейські затримали зловмисницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу, з метою збуту. Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва